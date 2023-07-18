Власти передадут 10 тыс единиц общественного транспорта в регионы РФ до конца 2023 года

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Власти направят свыше 10 тысяч единиц подвижного состава в российские регионы в рамках программы по модернизации общественного транспорта до конца этого года. Об этом на открытом диалоге в Совете Федерации рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"В этом году впервые, наверное, за многие-многие годы мы планируем заменить 10 тысяч автобусов до конца года", – цитирует политика ТАСС.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что московский парк метрополитена увеличился еще на 40 вагонов "Москва-2020". По его словам, парк Кольцевой и Большой кольцевой линий уже полностью укомплектован. Кроме того, более половины устаревших поездов обновили на Калужско-Рижской линии.

До этого заммэра столицы Максим Ликсутов заявил, что поезда на четвертом Московском центральном диаметре полностью поменяют к 2025 году.