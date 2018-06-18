Движение в районе стадиона "Спартак" ограничат 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

В связи с проведением матча чемпионата мира по футболу на стадионе "Спартак" 19 июня в СЗАО временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.

Ограничения будут действовать только в день мероприятия.

Жители близлежащих домов смогут подъезжать к своим домам только по специальному пропуску, который надо было получить заранее в префектуре округа.

Проехать только по пропуску можно будет на Волоколамском проезде, на проезде Стратонавтов, на разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом и на Сходненском тупике.

Также в день проведения матча в районе будет действовать ограничение на стоянку и остановку на Волоколамском проезде, проезд Стратонавтов и улице Летная.

В транспортном комплексе попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям, а также напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Ранее ГКУ "АМПП" обратился к столичным водителям с просьбой соблюдать правила парковки в связи с проведением матчей ЧМ-2018. Там также напомнили, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП, а также помешать движению общественного транспорта.