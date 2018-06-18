Движение в районе стадиона "Спартак" ограничат 19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
В связи с проведением матча чемпионата мира по футболу на стадионе "Спартак" 19 июня в СЗАО временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного комплекса столицы.
Ограничения будут действовать только в день мероприятия.
Жители близлежащих домов смогут подъезжать к своим домам только по специальному пропуску, который надо было получить заранее в префектуре округа.
Проехать только по пропуску можно будет на Волоколамском проезде, на проезде Стратонавтов, на разворот на дублере Волоколамского шоссе (по направлению в сторону области) на пересечении с Волоколамским проездом и на Сходненском тупике.
Также в день проведения матча в районе будет действовать ограничение на стоянку и остановку на Волоколамском проезде, проезд Стратонавтов и улице Летная.
В транспортном комплексе попросили с пониманием отнестись к временным ограничениям, а также напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения.
Ранее ГКУ "АМПП" обратился к столичным водителям с просьбой соблюдать правила парковки в связи с проведением матчей ЧМ-2018. Там также напомнили, что неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП, а также помешать движению общественного транспорта.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: