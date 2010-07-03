Более 200 переездов отремонтируют на МЖД до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 200 железнодорожных переездов отремонтируют в 2019 году. На работы потратят более 80 миллионов рублей, сообщает пресс-служба МЖД.

Еще одной мерой, призванной снизить количество ДТП на переездах, станут "дорожные карты", разработанные железнодорожниками и региональными органами власти, отмечается в сообщении.

В программу капремонта включены 11 переездов: по три в Московской и Тульской областях, два в Калужской и по одному в Курской, Рязанской и Брянской.

Текущий ремонт пройдет на 200 переездах, расположенных в Москве, Московской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской и Тульской областях.

Для разработки "дорожных карт" в качестве основы взят заключенный в 2018 году между МЖД и правительством Курской области комплексный план по обеспечению безопасности движения транспорта.

На 2019-2020 годы аналогичные программы заключены с Курской, Орловской, Брянской и Тульской областями, а на 2019 год – с Калужской и Смоленской.

В частности, эти программы помогут синхронизировать ремонт переездов с ремонтом автодорог.

Ранее сообщалось, что ЦППК получил 21 электропоезд категории "Стандарт плюс". Они будут курсировать на трех направлениях МЖД. Электропоезда поставит АО "Трансмашхолдинг".