В Росавиации сообщили о штатной работе всех столичных аэропортов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Все столичные аэропорты работают в штатном режиме. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, временные ограничения, которые были введены в Шереметьево днем 18 января, сняты. Представитель ведомства подчеркнул, что данные меры были необходимы для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее Кореняко сообщил, что аэропорт Шереметьево работает с некоторыми ограничениями на прием самолетов. При этом он добавил, что аэропорт Внуково осуществляет деятельность штатно, а в Домодедово никаких ограничений не вводилось.

До этого стало известно, что во Внуково с 11:47 были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. После согласования с госкорпорацией по организации воздушного движения с 12:00 авиагавань начала работу на прием воздушных судов, а с 12:30 возобновлен и выпуск самолетов.



Аэропорт Внуково временно закрывали для полетов