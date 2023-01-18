Расписание электричек Киевского направления МЖД изменится 21–22 и 28–29 января

Фото: Агентство "Москва"/Максим Денисов

Расписание ряда электричек Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится 21–22 и 28–29 января. Об этом сообщает сайт перевозчика.

Расписание поменяли в связи с переводом на цифровую систему управления станции Москва – Сортировочная – Киевская. Переход необходим для обеспечения тактового движения поездов на перегоне Очаково – Поклонная будущего МЦД-4.

"Работы будут проводиться поочередно на 1 и 2 главных путях. Технологические окна назначены 21–22 января с 01:00 до 17:00 и 28–29 января с 00:40 до 16:40 в выходные дни, когда пассажиропоток минимален", – говорится в сообщении.

Жителей Москвы предупредили, что из расписания выпали рейсы, курсирующие между столицей и станциями Солнечная, Внуково, Апрелевка, Нара, а также аэропортом Внуково.

Кроме того, движение поездов на участке второго маршрута МЦД от Каланчевской до Курского вокзала приостановят 21 и 22 января. Это связано с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры в рамках подготовки к запуску МЦД-4.

Открытие МЦД-3 и МЦД-4 в столице состоится в 2023 году

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