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03:16

Московская метель повлияла на работу столичных аэропортов

транспорт погода

03:16

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Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Снегопад и сильный ветер в Москве внесли свои коррективы в работу столичных аэропортов, информирует сервис "Яндекс.Расписания".

По состоянию на 03:03 задержано и отменено 36 рейсов. Аэропорт Внуково задержал 5 вылетов, 8 рейсов отменил. В Домодедове ждут вылета 2 самолета и отменены 9. В Шереметьеве задерживаются 12 бортов, отмен нет.

По прогнозам синоптиков, снежный покров в городе может увеличиться почти до 40 сантиметров. Метель продолжается. Порывы ветра местами достигают 17 метров в секунду. Видимость минимальная. Непогода уже стала причиной многих ДТП.

Ранее сообщалось, что на улицах Москвы в настоящий момент работают около семи тысяч снегоуборочных машин.

транспорт погода

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