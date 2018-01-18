В метро могут ввести информирование пассажиров о заполненности вагонов

Фото:

В новых поездах метро Москвы могут внедрить технологию информирования пассажиров о заполненности вагонов, сообщает Агентство "Москва". Об этом заявил коммерческий директор по развитию городского транспорта ЗАО "Трансмашхолдинг" Андрей Васильев.

"На сегодняшний день мы способны измерять количество пассажиров в каждом вагоне, чтобы передавать информацию на следующую станцию, чтобы люди могли знать, где оптимальнее стоять, чтобы войти в более пустой вагон", – пояснил он.

Он добавил, что эта информация может быть интересна пассажирам поездов, в которых есть сквозной проход между вагонами. Эти данные можно будет передавать как на гаджеты пассажиров, так и на установленные в поездах "Москва" экраны. По словам Васильева, сейчас власти обсуждают местоположение, количество и размер тач-экранов.

В новых поездах может появиться технология беспроводной зарядки гаджетов. Решение будет зависеть, в том числе, от того, что будут предлагать производители телефонов, пояснил Васильев. Кроме того, в вагонах планируют увеличить скорость зарядки гаджетов и количество точек.

До конца 2018 года по фиолетовой ветке метро начнут курсировать более 30 инновационных поездов. Таким образом, подвижной состав обновится почти на 80 процентов. Более трети устаревших вагонов уже были заменены.