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Транспорт

19:19

Самолет Boeing 757 выставили на продажу через "Авито"

транспорт

Фото: соцсети

Пассажирский двухмоторный самолет Boeing 757-230 выставили на продажу в Сети. Объявление появилось на популярном маркетплейсе "Авито".

По данным сервиса, воздушное судно сконструировали в 1993 году, а последний на данный момент ремонт пришелся на 2015 год. На данный момент остаток ресурса самолета составляет 2 260 часов, а остаток посадок – 2 023 часа.

Цена товара составляет 262 миллиона рублей. Согласно описанию, лайнер продают в рамках арбитражного делопроизводства. По некоторым данным, распродается имущество обанкротившейся авиакомпании "ВИМ-Авиа".

Самолет Boeing 757-230 создавался для маршрутов средней дальности, его производство было завершено в 2004 году. Конкретная модель, выставленная на продажу, использовалась более 75 тысяч часов.

В сентябре на "Авито" появилось объявление о продаже ребенка. Его разместил отец мальчика. При этом анкету "товара" мужчина опубликовал в разделе "Животные".

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