Москвичи сэкономили более 54 миллионов рублей на проезде в городском транспорте

Фото: предоставлено пресс-службой платежной системы "Мир"

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Пассажиры городского транспорта в Москве с сентября сэкономили на поездках более 54 миллионов рублей с помощью карты "Мир" в смартфоне. Об этом сообщает пресс-служба платежной системы.

"Напомню, кешбэк 10 рублей возвращается обратно за оплату поездок смартфоном с загруженной в него картой "Мир" в любом виде транспорта, включая все новые диаметры. Он также придет за оплату по биометрии в метро, на МЦК и в речном транспорте", – заявила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Для участия в акции необходимо заранее загрузить карту "Мир" в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать NFC-функцию. Карту "Мир" также следует привязать в профиле приложения "Метро Москвы". В этом случае кешбэк 10 рублей будет возвращаться за каждый проход по биометрии.

Акция действует до 31 декабря 2023 года. Подробности можно узнать на сайте www.privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет!".

"Аналогичную акцию мы уже проводили в Москве полгода назад, весной. Тогда москвичи и гости столицы сэкономили на поездках более 150 миллионов рублей. Нет сомнений, что до Нового года пассажиры городского транспорта также сэкономят в семейных бюджетах значительную сумму благодаря нашему предложению", – заключила Точилова.

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