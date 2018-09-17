Билеты "Единый" с хештегом "Лидируй – валидируй!" поступили в кассы метро Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Билеты "Единый" с хештегом "Лидируй – валидируй!" поступили в кассы столичного метро. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП "Московский метрополитен".
"Московским пассажирам напомнят, что наземный транспорт столицы работает без турникетов, с помощью специальной серии билетов "Единый". В кассы метро уже поступили проездные с хештегом кампании "Лидируй – валидируй!". Тираж составил 400 тысяч экземпляров", – говорится в сообщении.
На лицевой стороне проездного размещена надпись "Наземные городские маршруты Москвы – без турникетов", на оборотной – хештег #лидируйвалидируй.
Турникеты в наземном транспорте столицы убрали с 1 сентября. Теперь заходить можно в любую дверь и оплачивать проезд с помощью валидаторов. Благодаря этому нововведению время посадки на наземный транспорт в среднем сократилось с пяти минут до 30 секунд, а длительность поездки – на 5-20 процентов. Предполагается, что нововведение сделает наземный городской транспорт более популярным.
Ранее сообщалось, что Москва закупила шесть тысяч валидаторов нового типа для оплаты проезда в наземном транспорте. С 1 сентября оплатить проезд можно не только картами "Тройка" и "Единый", но и банковскими картами и смартфонами с функцией NFC.
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