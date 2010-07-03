Автобусные маршруты в районе метро "ЦСКА" изменятся 20 и 28 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Участки улиц у стадиона "ВЭБ-Арена" в Москве перекроют для движения транспорта в связи с предстоящими футбольными матчами. 20 и 28 июля изменятся маршруты автобусов в районе станции метро "ЦСКА".
"С 16:30 автобусы поедут: № 175 – от метро "Сокол" до Песчаной площади; № 818 – на двух участках: от метро "Динамо" до Дворца спорта "Мегаспорт" (до улицы Гризодубовой); от Силикатного завода до Песчаной площади", – рассказали в пресс-службе "Мосгортранса".
В субботу, 20 июля, на стадионе состоится матч ЦСКА – Оренбург в рамках чемпионата России по футболу. 28 июля армейцы сыграют против "Локомотива".
Ранее сообщалось, что в столице движение по улице Трифоновской в сторону Олимпийского проспекта ограничено из-за проведения дорожных работ. Для проезда недоступен единственный ряд при пересечении с улицей Щепкина.
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