Пути отправления аэроэкспрессов до Шереметьева изменятся с 17 по 20 мая

На Белорусском вокзале поезда "Аэроэкспресс" в Шереметьево будут отправляться и прибывать на пути № 1, 7 и 8. Об этом сообщается на сайте компании.
Как уточнили в пресс-службе, изменения будут действовать с 22:00 17 мая до 06:00 20 мая. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге, пояснили представители компании.
Пассажирам аэроэкспрессов посоветовали для прохода к поездам пользоваться подземным переходом, который расположен между седьмым и восьмым путями. Им также рекомендовали перед поездкой ознакомиться с расписанием и заранее прибывать в терминал "Аэроэкспресс".
Ранее сообщалось, что от аэропорта Шереметьево могут запустить скоростной поезд к станции метро "Мякинино" в Красногорске. Такой вопрос сейчас прорабатывают власти Подмосковья. Предполагается, что конечный железнодорожный маршрут будет связывать аэропорт со станцией метро "Планерная" и проходить мимо торгового центра "Мега Химки". В то же время маршрут могут вывести на метро "Мякинино", чтобы за 15 минут можно было добраться от Красногорска до аэропорта на современном поезде.
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