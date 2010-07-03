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12:05

Аэроэкспресс может поехать от Шереметьева в Мякинино

транспорт город

12:05

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

От аэропорта Шереметьево могут запустить аэроэкспресс к станции метро "Мякинино" в Красногорске. Такой вопрос сейчас прорабатывают власти Подмосковья, сообщил министр инвестиций и инноваций области Михаил Ан, передает РИА Новости.

По его словам, окончательный вариант маршрута еще обсуждается с инвесторами. Предполагается, что конечный железнодорожный маршрут будет связывать аэропорт со станцией метро "Планерная" и проходить мимо торгового центра "Мега Химки". В то же время маршрут могут вывести на метро "Мякинино", чтобы за 15 минут можно было добраться от Красногорска до аэропорта на современном аэроэкспрессе.

Ан добавил, что своей актуальности не теряет проект транспортно-пересадочного узла "Химки-2", который хотят возвести недалеко от "Мега Химки" вблизи магазина IKEA.

ТПУ построят рядом с железнодорожной веткой, которая идет в Санкт-Петербург, рядом со скоростными "Сапсанами". Ан считает, что появление рельсового транспорта в районе "Мега Химки" позволит объединить несколько точек роста в регионе и значительно улучшит обеспечение общественным транспортом жителей этого района.

В конце декабря поезда "Аэроэкспресс", которые курсируют между аэропортом Домодедово и Павелецким вокзалом, начали останавливаться на платформе "Верхние Котлы" Павелецкого направления МЖД.

Через семь минут поезда прибывают на промежуточную станцию после отправления с Павелецкого вокзала и через 35 минут – после отправления из аэропорта Домодедово. Для удобства пассажиров установили кассы, а также автоматы, в которых можно купить билет.

С платформы "Верхние Котлы" можно сделать пересадку на одноименную станцию Московского центрального кольца (МЦК). Также пересесть можно на маршруты наземного общественного транспорта.

транспорт город

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