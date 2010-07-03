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15:37

Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

транспорт

15:37

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Фото: uacrussia.ru

Военно-транспортный самолет Ил-112В и пассажирский Ил-114 представят на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил генеральный директор авиасалона Александр Левин, передает ТАСС.

"По летной программе традиционно министерство обороны подтвердило свое участие. Сейчас ведутся переговоры... Олег Евгеньевич (Бочаров, замминистра промышленности и торговли РФ. – Прим. ред.) уже говорил про "Иркут" МС-21, ильюшинцы, кстати, будут показывать новый Ил-112 и Ил-114, будет Ил-78 – топливозаправщик", – сказал Левин.

На авиасалоне в этом году также будут представлены учебно-боевой самолет Як-130, учебно-тренировочный Як-152, "Туполев" представит летающую лабораторию Ту-214ЛЛК.

Ил-112В – военно-транспортный самолет, который создают с 2014 года. Он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Самолет предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.

XIV Международный авиационно-космический салон МАКС состоится в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.

транспорт

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