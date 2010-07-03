Ил-112 впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019

Военно-транспортный самолет Ил-112В и пассажирский Ил-114 представят на авиасалоне МАКС-2019. Об этом сообщил генеральный директор авиасалона Александр Левин, передает ТАСС.
"По летной программе традиционно министерство обороны подтвердило свое участие. Сейчас ведутся переговоры... Олег Евгеньевич (Бочаров, замминистра промышленности и торговли РФ. – Прим. ред.) уже говорил про "Иркут" МС-21, ильюшинцы, кстати, будут показывать новый Ил-112 и Ил-114, будет Ил-78 – топливозаправщик", – сказал Левин.
На авиасалоне в этом году также будут представлены учебно-боевой самолет Як-130, учебно-тренировочный Як-152, "Туполев" представит летающую лабораторию Ту-214ЛЛК.
Ил-112В – военно-транспортный самолет, который создают с 2014 года. Он будет способен перевозить до 5 тонн груза. Самолет предназначен для транспортировки солдат, военной техники и вооружения.
XIV Международный авиационно-космический салон МАКС состоится в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.