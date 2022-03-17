Движение на МЦК будет приостановлено с 12:30 до 13:00

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Движение поездов на Московском центральном кольце (МЦК) в четверг, 17 марта, будет приостановлено с 12:30 до 13:00 в связи с проведением профилактических работ. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Сегодня, 17 марта, вне часов пик, в течение 30 минут с 12:30 до 13:00 по просьбе наших коллег из ОАО "РЖД" не будет движения по Московскому центральному кольцу. Это необходимо для проведения профилактических работ", – говорится в сообщении.

В Дептрансе призвали пассажиров быть внимательными и пользоваться альтернативные маршрутами через Большую кольцевую линию (БКЛ), Кольцевую линию и радиальные линии метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД).

Ранее в столичном транспорте начали убирать стикеры с призывом носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Около 300 специалистов снимают стикеры с вагонов метро, трамваев, автобусов, электробусов, поездов МЦК и МЦД. Однако бесплатные санитайзеры в метро останутся доступны для пассажиров.