Инспекторы МАДИ выявили 780 нарушений в работе такси за январь

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

За январь сотрудники Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) выявили 780 нарушений в работе такси. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Как отметили в ведомстве, ежедневно услугами такси к Москве пользуются около 1,7 миллиона человек. При этом за январь 2024 года инспекторы МАДИ выявили 780 нарушений в такси.

В подавляющем большинстве случаев отсутствовала цветографическая схема на кузове или опознавательный фонарь оранжевого цвета; водитель не прошел медосмотр перед началом рабочего дня; не был проведен предрейсовый технический контроль автомобиля. За эти нарушения предусмотрены штрафы от 3 до 50 тысяч рублей.

Как напомнил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, водители такси должны помнить, что они несут ответственность за безопасность пассажиров.

"Четкое соблюдение правил перевозки снижает аварийность и позволяет сделать такси максимально комфортным и надежным видом городского транспорта", – напомнил Ликсутов.

Ранее стало известно, что в Москве усилится контроль за соблюдением требований при перевозке инвалидов в такси. Инспекторы МАДИ увеличат количество проверок, чтобы проконтролировать выполнение требований по обеспечению поездок для инвалидов.