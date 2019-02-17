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Движение поездов восстановлено на фиолетовой ветке метро. Об этом сообщили в пресс-службе московской подземки.

"Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график.", – говорится в сообщении на странице столичного метрополитена в Twitter.

Движение на юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график. — Московское метро (@MetroOperativno) 17 февраля 2019 г.



Ранее стало известно, что на станции "Рязанский проспект" Таганско-Краснопресненской метро пассажир упал на рельсы. Поезда не ходили в сторону центра от "Жулебино" до "Текстильщиков". В обратном направлении движение осуществлялось с увеличенными интервалами.