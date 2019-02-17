Сбой произошел на фиолетовой ветке московского метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Интервалы движения поездов на южном участке Таганско-Краснопресненской линии метро увеличены. Об этом говорится на странице столичной подземки в Twitter.

"На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром", – говорится в сообщении.

На юго-восточном участке Таганско-Краснопресненской линии (7) увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром. — Московское метро (@MetroOperativno) 17 февраля 2019 г.



Затруднено движение поездов от станции "Выхино" до станции "Текстильщики" в сторону центра. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, инцидент произошел на станции "Рязанский проспект". Мужчина упал на рельсы. Позднее он был извлечен с травмами, для этого снималось напряжение с контактного рельса.