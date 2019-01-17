Расписание электричек Савеловского направления МЖД изменится

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Из-за ремонтных работ на Савеловском направлении МЖД в период с 21 по 30 января будет изменен график движения нескольких электричек, передает Агентство "Москва".

Как уточнили в пресс-службе АО "Центральная ППК", изменения коснутся семи маршрутов. Так, 21-23 и 25 января изменятся маршруты пяти электричек, а 29-30 января – еще двух.

Компания приносит свои извинения за временные неудобства и просит пассажиров знакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов.

Это можно сделать на официальном сайте ЦППК, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК".

Ранее сообщалось, что график движения электричек Белорусского направления МЖД изменится в январе. Это связано с развитием железнодорожной инфраструктуры на направлении.