Столичные власти назвали сроки запуска станции "Ховрино"

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Испытания строящейся станции метро "Ховрино" проведут в конце года. Об этом рассказал заместитель мэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Станция метро "Ховрино" со строительной точки зрения готова, сейчас идет обкатка. Решающие испытания всех систем будут проведены 25 декабря", – заявил он, передает "Интерфакс".

Он также добавил, если испытания пройдут успешно, открытие станции состоится до Нового года. "Ховрино" станет конечной станцией на Замоскворецкой линии метро. По словам заммэра, на линии продолжаются работы по строительству станции "Беломорская". Предполагается, что ее сдадут в 2019 году.

16 и 17 декабря "Ховрино" присоединят к Замоскворецкой линии. В связи с этим сатнции "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" закрыты для пассажиров на два дня.