"Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковскую" закрыли на два дня

16 декабря, 09:22
Пассажиры не смогут воспользоваться станциями метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" – 16 и 17 декабря. Станции закрыли для присоединения к Замоскворецкой линии новой станции "Ховрино", передает телеканал Москва 24.
До 18 декабря поезда будут ходить только до станции "Сокол". В обычном режиме метро заработает в 05:30 18 декабря. Такие же ограничения введут на следующих выходных – 23 и 24 декабря.
Между "Речным вокзалом" и "Соколом" с остановками у "Водного стадиона" и "Войковской" ввели автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.
Пассажиров должны перевозить с интервалами меньше одной минуты. Автобусы пустили по выделенным полосам. Временные выделенки ввели на участке Ленинградского шоссе от дома 1 до Чапаевского переулка.
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