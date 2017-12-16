"Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковскую" закрыли на два дня



Пассажиры не смогут воспользоваться станциями метро "Речной вокзал", "Водный стадион" и "Войковская" – 16 и 17 декабря. Станции закрыли для присоединения к Замоскворецкой линии новой станции "Ховрино", передает телеканал Москва 24.

До 18 декабря поезда будут ходить только до станции "Сокол". В обычном режиме метро заработает в 05:30 18 декабря. Такие же ограничения введут на следующих выходных – 23 и 24 декабря.

Между "Речным вокзалом" и "Соколом" с остановками у "Водного стадиона" и "Войковской" ввели автобусы бесплатного компенсационного маршрута КМ.

Пассажиров должны перевозить с интервалами меньше одной минуты. Автобусы пустили по выделенным полосам. Временные выделенки ввели на участке Ленинградского шоссе от дома 1 до Чапаевского переулка.