16 ноября 2018, 11:53Город
"Аэрофлот" добавил в приложение карты 12 аэропортов мира
Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Смышляев
Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в мобильное приложение карты 12 аэропортов мира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
На интерактивных картах доступна навигация внутри зданий, составление маршрута между точками, а также поиск по объектам как по названию, так и по категориям. К каждой локации в аэропорту добавлена информация о ее местоположении, режиме работы, а также фотография и краткое описание.
В число аэропортов, добавленных в приложение, вошли:
- Московский Шереметьево.
- Амстердамский Схипхол.
- Международный аэропорт Дубай.
- Гонконгский Международный аэропорт.
- Стамбульский аэропорт Стамбул имени Ататюрка.
- Нью-Йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди.
- Международный аэропорт Лос-Анджелеса.
- Лондонский аэропорт Хитроу.
- Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса.
- Аэропорт Ниццы.
- Международный аэропорт Нарита в Токио.
- Аэропорт Цюриха Клотен.
Ранее стало известно, что в рамках конкурса "Великие имена России" большинство голосующих хотят назвать аэропорт Шереметьево именем Дмитрия Менделеева, а для Внуково предлагают конструктора Сергея Королева. Самый популярный вариант для аэропорта Домодедово – Георгий Жуков.
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