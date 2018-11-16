"Аэрофлот" добавил в приложение карты 12 аэропортов мира

Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Смышляев

Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в мобильное приложение карты 12 аэропортов мира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

На интерактивных картах доступна навигация внутри зданий, составление маршрута между точками, а также поиск по объектам как по названию, так и по категориям. К каждой локации в аэропорту добавлена информация о ее местоположении, режиме работы, а также фотография и краткое описание.

В число аэропортов, добавленных в приложение, вошли:

Московский Шереметьево.

Амстердамский Схипхол.

Международный аэропорт Дубай.

Гонконгский Международный аэропорт.

Стамбульский аэропорт Стамбул имени Ататюрка.

Нью-Йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди.

Международный аэропорт Лос-Анджелеса.

Лондонский аэропорт Хитроу.

Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса.

Аэропорт Ниццы.

Международный аэропорт Нарита в Токио.

Аэропорт Цюриха Клотен.

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