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16 ноября 2018, 11:53

Город

"Аэрофлот" добавил в приложение карты 12 аэропортов мира

Фото: ТАСС/Интерпресс/Алексей Смышляев

Авиакомпания "Аэрофлот" внедрила в мобильное приложение карты 12 аэропортов мира. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.

На интерактивных картах доступна навигация внутри зданий, составление маршрута между точками, а также поиск по объектам как по названию, так и по категориям. К каждой локации в аэропорту добавлена информация о ее местоположении, режиме работы, а также фотография и краткое описание.

В число аэропортов, добавленных в приложение, вошли:

  • Московский Шереметьево.
  • Амстердамский Схипхол.
  • Международный аэропорт Дубай.
  • Гонконгский Международный аэропорт.
  • Стамбульский аэропорт Стамбул имени Ататюрка.
  • Нью-Йоркский международный аэропорт имени Джона Кеннеди.
  • Международный аэропорт Лос-Анджелеса.
  • Лондонский аэропорт Хитроу.
  • Мюнхенский аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса.
  • Аэропорт Ниццы.
  • Международный аэропорт Нарита в Токио.
  • Аэропорт Цюриха Клотен.

Ранее стало известно, что в рамках конкурса "Великие имена России" большинство голосующих хотят назвать аэропорт Шереметьево именем Дмитрия Менделеева, а для Внуково предлагают конструктора Сергея Королева. Самый популярный вариант для аэропорта Домодедово – Георгий Жуков.

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