11:59Транспорт
Штраф за безбилетный проезд в Москве вырастет в два раза с 18 июня
Фото: портал мэра и правительства Мсоквы/Юлия Иванко
Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве увеличатся с 18 июня в два раза, следует из сообщения в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.
"Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума", – говорится в сообщении.
Так, за безбилетный проезд будет грозить две тысячи рублей вместо одной. Штраф за неправомерное использование льготной карты составит 4 тысячи рублей вместо 2,5 тысячи.
Ранее стало известно, что в четырех столичных округах заменят свыше 140 автобусов и пересмотрят схемы движения ряда маршрутов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти смогли создать современный, качественный и безопасный сервис.
"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице
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