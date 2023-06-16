Штраф за безбилетный проезд в Москве вырастет в два раза с 18 июня

Фото: портал мэра и правительства Мсоквы/Юлия Иванко

Штрафы за безбилетный проезд и использование чужой социальной карты в Москве увеличатся с 18 июня в два раза, следует из сообщения в телеграм-канале департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Это коснется всего городского транспорта. Соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях города Москвы приняла Мосгордума", – говорится в сообщении.

Так, за безбилетный проезд будет грозить две тысячи рублей вместо одной. Штраф за неправомерное использование льготной карты составит 4 тысячи рублей вместо 2,5 тысячи.

Ранее стало известно, что в четырех столичных округах заменят свыше 140 автобусов и пересмотрят схемы движения ряда маршрутов. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, власти смогли создать современный, качественный и безопасный сервис.

"Интервью": Максим Ликсутов – о развитии транспорта в столице