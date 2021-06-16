В столичном метро с начала года запустили 20 поездов "Москва-2020"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
С начала года в столичном метро запустили еще 20 поездов "Москва-2020". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Таким образом, на сегодняшний день их общее число достигает 65. Из них 33 ходят на Кольцевой линии метро и 32 – на Калужско-Рижской линии. Парк вагонов на Кольце обновили более чем на 80%, а на оранжевой линии метро с учетом поездов "Москва" – почти на 50%.
Ежедневно новыми поездами смогут пользоваться свыше 1,7 миллиона пассажиров обеих веток.
С 2010 года парк подвижного состава подземки пополнили 3,7 тысячи вагонов. Более чем 65% – поезда нового поколения. До конца 2023 года в метро запустят еще около 850 вагонов, парк обновится, приблизительно, на 80%.
Всего с 2010 по 2023 год парк получит 4 549 вагонов. У Москвы будет самый молодой парк вагонов метро по сравнению с метрополитенами Европы и Америки.
Ранее сообщалось, что к концу 2023 года на 80% планируется обновить поезда столичного метрополитена. Это почти тысяча вагонов.
Самыми современными пока считаются составы "Москва-2020". В новых же поездах снова увеличат ширину дверных проемов, а пространства между вагонами станут просторнее. Учтут также и пожелания машинистов относительно элементов управления.
"Это наш город": в поездах "Москва-2020" снизят уровень шума от вытяжной вентиляции
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