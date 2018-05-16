МКАД, ТТК и Садовое кольцо не будут перекрывать во время ЧМ-2018

Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Во время чемпионата мира по футболу МКАД, Садовое и Третье транспортное кольца перекрывать не будут. Об этом заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
По его словам, движение ограничат на ряде съездов и выездов с Лужнецкой набережной и на некоторых улицах в Хамовниках за два дня до начала мундиаля. Однако эти меры не побеспокоят жителей района, отметил Ликсутов.
"Сделаем все возможное, чтобы для жителей Хамовников это носило максимально комфортный характер. Никаких перекрытий на Садовом кольце, МКАД и Третьем кольце не будет", – сказал глава ведомства в эфире радио "Москва FM".
Он также добавил, что для автомобилей команд и официальных делегаций будут введены дополнительные выделенные полосы.
Ранее сообщалось, что к ЧМ-2018 изменится схема движения у стадионов "Спартак" и "Лужники". По требованиям FIFА, часть улиц вокруг спортивных объектов будет перекрыта, чтобы упорядочить движение транспорта и организовать пешеходные зоны.
Чемпионат мира по футболу пройдет в РФ с 14 июня по 15 июля. Матчи состоятся на 12 стадионах в 11 городах страны.
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