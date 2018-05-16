ЦОДД призвал мотоциклистов соблюдать скоростной режим

16 мая 2018, 09:52
Фото: портал Москва 24/Никита Симонов
Специалисты ЦОДД выпустили предупреждение для столичных мотоциклистов, призвав их соблюдать скоростной режим в городе.
"Для комфортных и безопасных поездок на мотоцикле необходимо строгое соблюдение Правил дорожного движения, – сказано в сообщении. – Нередко мотоциклисты нарушают правила: превышают скоростной режим, совершают резкие маневры, ездят без необходимой экипировки".
В ЦОДД призвали байкеров проверять техническое состояние мотоциклов перед поездкой, и одевать шлем. Последнее касается как водителей, так и пассажиров. Во время поездок мотоциклистов призвали оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных маневров.
Автомобилистов о необходимости быть вежливыми на дороге во время мотосезона предупредили еще до его начала. Информацию распространяли с помощью специальных буклетов. Объявления о выезде на дороги байкеров транслировали на цифровых табло в городе.
Начало сезона в городе отметили большим мотопарадом. Байкеры выехали с проспекта Академика Сахарова, прокатились по Садовому кольцу и отправились на Воробьевы горы.
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