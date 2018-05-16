ЦОДД призвал мотоциклистов соблюдать скоростной режим

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Специалисты ЦОДД выпустили предупреждение для столичных мотоциклистов, призвав их соблюдать скоростной режим в городе.

"Для комфортных и безопасных поездок на мотоцикле необходимо строгое соблюдение Правил дорожного движения, – сказано в сообщении. – Нередко мотоциклисты нарушают правила: превышают скоростной режим, совершают резкие маневры, ездят без необходимой экипировки".

В ЦОДД призвали байкеров проверять техническое состояние мотоциклов перед поездкой, и одевать шлем. Последнее касается как водителей, так и пассажиров. Во время поездок мотоциклистов призвали оценивать дорожную ситуацию и избегать рискованных маневров.

Автомобилистов о необходимости быть вежливыми на дороге во время мотосезона предупредили еще до его начала. Информацию распространяли с помощью специальных буклетов. Объявления о выезде на дороги байкеров транслировали на цифровых табло в городе.

Начало сезона в городе отметили большим мотопарадом. Байкеры выехали с проспекта Академика Сахарова, прокатились по Садовому кольцу и отправились на Воробьевы горы.