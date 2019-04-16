Названы пять самых криминальных станций метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Число преступлений в столичном метро за последние пять лет сократилось вдвое, тем не менее остаются зоны риска, сообщает газета "Известия".

В пресс-службе УВД на Московском метрополитене рассказали, что в пятерку самых опасных вошли станции "Комсомольская", "Таганская", "Киевская", "Павелецкая" и "Белорусская".

В целом самой криминальной считается Замоскворецкая линия метро, на ней за 2018 год зафиксировано 78 краж. На Кольцевой и Арбатско-Покровской линиях злоумышленники совершили по 75 краж, еще 66 раз обокрали пассажиров на Таганско-Краснопресненской ветке.

Всего за прошлый год на станциях и в переходах метро зарегистрировали 1175 преступлений, из них 507 приходится на кражи сумок, пакетов, кошельков и телефонов. Ловят злоумышленников быстро – раскрывают около 80–90%.