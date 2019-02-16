Мобильные стойки с билетами установили из-за закрытия участка красной ветки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

На станциях столичной подземки "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий установили дополнительные стойки для продажи билетов, сообщил первый замначальника Московского метрополитена Дмитрий Дощатов.

"При росте пассажиропотока и загруженности касс на станциях "Комсомольская" Кольцевой и Сокольнической линий в вестибюлях будут дополнительно работать мобильные стойки, где пассажиры также смогут приобрести билет на одну поездку", – приводит слова Дощатова Агентство "Москва".

По его словам, для удобства пассажиров во время закрытия участка красной ветки метро будут работать восемь мобильных касс.

Пять станций Сокольнической линии закрыты по 24 февраля из-за строительства Большой кольцевой линии метро. Поезда будут курсировать только на участке между станциями "Саларьево" и "Комсомольская", в обычном режиме линия возобновит работу 25 февраля.

На время работ пассажиров будут перевозить автобусы "КМ". При этом движение транспорта временно ограничат в трех районах столицы. Семь мобильных табло установят для предупреждения водителей об ограничениях.