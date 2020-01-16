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Общество

18:00

В Москве построят 18 новых объектов железной дороги

транспорт город общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в столице продолжается работа по развитию транспортной инфраструктуры. В рамках данного проекта на Киевском направлении железной дороги, а также на МЦД-1 и МЦД-2 в этом году планируется построить 18 остановочных пунктов, переходов и конкорсов. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Мы активно развиваем Московский транспортный узел, одним из элементов этой работы является реконструкция существующих и строительство новых железнодорожных путей и соответствующей инфраструктуры", – заявил Хуснуллин.

Он также уточнил, что при организации работы первых двух маршрутов МЦД было отремонтировано 25 станций и остановочных пунктов.

Заммэра подчеркнул, что в этом году запланировано открытие 18 железнодорожных объектов. Самыми значимыми и крупными из них он назвал остановочные пункты "Ховрино", "Санино", "Остафьево" и "Аминьевское шоссе".

Напомним, что движение по первым двум маршрутам МЦД Одинцово-Лобня и Нахабино-Подольск было открыто 21 ноября 2019 года. В планах открытие еще трех диаметров: Зеленоград-Раменское, Апрелевка-Железнодорожный и Пушкино-Домодедово. Предполагается, что пять диаметров, общая длина которых составит 375 километров, а число станций – 186, начнут работать до конца 2024 года.

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