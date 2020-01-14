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Город

15:35

Пешеходный тоннель открылся на будущей станции МЦД Славянский бульвар

город транспорт строительство

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На строящейся станции Московского центрального диаметра "Белорусско– Савеловский" (МЦД-1) Славянский бульвар открыли пешеходный тоннель для транзитного прохода через железную дорогу и выхода на улицу Герасима Курина и Тарутинскую. С другой стороны по переходу выйти можно на Кутузовский проспект, сообщает пресс-служба МЖД.

"Кроме того, из тоннеля можно спуститься на одноименную станцию метро, не выходя на улицу", – говорится в сообщении.

На данный момент строители выполняют отделочные работы в подземном вестибюле, где расположат билетные и турникетные зоны, лифты и эскалаторы для подъема на платформы к поездам МЦД-1 и пригородным электричкам. Также специалисты строят две платформы для пассажиров, монтируют навес.

Ранее эксперты Дептранса заявили, что открытие новой станции МЦД-1 Славянский бульвар снизит нагрузку на одноименную станцию Арбатско-Покровский линии метро на 7 процентов. Кроме того, жители района Фили-Давыдково получат новый вариант проезда по городу.

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