На станции МЦД-1 Кунцевская появятся два подземных вестибюля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Два подземных вестибюля построят на станции МЦД-1 "Белорусско– Савеловский" Кунцевская в рамках второго этапа реализации проекта Московских центральных диаметров, сообщает информационный центр столичного департамента транспорта.

Это позволит совершать пересадку в "теплом контуре" на новую станцию Большой кольцевой линии после окончания ее строительства. Строительство в рамках второго этапа реализации проекта МЦД планируют завершить к 2024 году.

Станция МЦД-1 Кунцевская расположена на границе районов Фили-Давыдково, Можайского и Кунцево, где совокупно проживает более 400 тысяч человек.

Ранее на строящейся станции МЦД-1 Славянский бульвар открыли пешеходный тоннель для транзитного прохода через железную дорогу и выхода на улицу Герасима Курина и Тарутинскую.

С другой стороны по переходу выйти можно на Кутузовский проспект. Сейчас строители выполняют отделочные работы в подземном вестибюле, где расположат билетные и турникетные зоны, лифты и эскалаторы для подъема на платформы.