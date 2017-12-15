Один из эскалаторов на станции метро "Павелецкая" закроют в выходные

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Эскалатор на станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии метро будет закрыт 15 и 16 декабря.
"Один из трех эскалаторов станции "Павелецкая" Замоскворецкой линии будет выведен из эксплуатации для замены поручня. Во время проведения работ смежные эскалаторы будут работать в штатном режиме", – говорится в сообщении единого транспортного портала.
Техническое обслуживание эскалаторных машин проводится в целях улучшения качества обслуживания пассажиров.
Ранее сообщалось, что вечером в пятницу, 15 декабря, и до 12 часов субботы, 16 декабря, на станции метро "Тульская" серой ветки закроют один из эскалаторов на подъем. На нем также будут менять поручень. Вместо него запустят другой механизм. При этом спуститься на платформу можно будет по лестнице. Станция неглубокого заложения, поэтому попасть к поездам не составит труда.
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