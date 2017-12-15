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Москва 24

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Город

15 декабря, 09:40

МЦК перевезло рекордное число пассажиров за сутки

транспорт город

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На Московском центральном кольце побит очередной рекорд по числу пассажиров, перевезенных за сутки, Об этом сообщается в Telegram Московского метрополитена.

14 декабря кольцом воспользовались более 431 тысячи пассажиров.

С момента запуска МЦК "Ласточки" перевезли более 130 миллионов пассажиров.12 декабря по МЦК проехались более 422 тысяч человек.

Движение по Московскому центральному кольцу запустили 10 сентября прошлого года. Сейчас по кольцу ходят 42 поезда, в том числе 34 новых. В этом году на линию выйдут еще четыре модернизированных поезда.

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