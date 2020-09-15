На Большой Калитниковской улице восстановили движение трамваев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Движение трамваев маршрутов № А, 45 и 46 на улице Большой Калитниковской удалось восстановить. Об этом заявили представители московского департамента транспорта в Telegram-канале.

"Восстановлено движение трамваев на улице Большой Калитниковской", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что сбой в движении произошел из-за повреждения контактной сети. Столичных пассажиров призывали быть внимательными, а также слушать объявления водителей в транспорте.

До этого несколько поездов на МЦД-2 и Рижском направлении в сторону Москвы следовали с задержкой по техническим причинам. В ЦППК принесли извинения пассажирам за временные неудобства.