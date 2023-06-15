График движения поездов на четырех направлениях МЖД, МЦД-1 и МЦД-2 изменится 17–19 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

График движения электричек на четырех направлениях Московской железной дороги, а также на МЦД-1 и МЦД-2 изменится в период с 17 по 19 июня. Соответствующее предупреждение появилось на официальном сайте МЖД.

Изменения в расписании связаны с развитием инфраструктуры.

"В предстоящие выходные изменится расписание пригородных поездов Савеловского, Белорусского, Курского, Рижского направлений МЖД, МЦД-1, МЦД-2 и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с модернизацией инфраструктуры", – сообщается в публикации.

Действующие главные пути будут переключать на новую ось на участке от станции Беговая до остановки Тестовская на Белорусском направлении. Работы необходимы для нормального функционирования будущей четвертой линии МЦД. Планируется, что станция Беговая станет общей для МЦД-1 и МЦД-4.

Кроме того, по одному пути будут работать в реверсивном режиме на перегоне Москва-Смоленская – Фили.

Пассажиров предупредили и об отмене части электричек Белорусского и Савеловского направлений МЖД и МЦД-1, а также некоторых поездов, следующих по маршруту Москва – Усово. Другие электрички будут идти от/до Савеловского вокзала, усовские поезда – от/до станции Рабочий поселок.

Из графика исключили аэроэкспрессы, которые следуют из Одинцова до Савеловского вокзала.

В свою очередь, работы по капитальному ремонту путей пройдут на участке Люблино-Сортировочное – Москва-Товарная-Курская 17 и 18 июня. На фоне этого из расписания вынуждены убрать часть электричек МЦД-2, а маршрут некоторых поездов сократить: на Курском направлении – от/до станции Царицыно, на Рижском направлении – от/до станции Стрешнево и Курского вокзала.

Пассажиров призвали обратить внимание на то, что график изменится. Актуальное расписание всегда можно посмотреть на вокзалах и станциях, а также на официальном портале РЖД или в приложении.

Ранее сообщалось, что до 30 июня по измененному расписанию будут следовать поезда Горьковского направления МЖД. Это связано с проведением работ на станции Москва-Пасскажирская-Курская перед запуском МЦД-4.

Часть электричек, проезжающих через Курский вокзал, а также станции Нижегородская, Балашиха, Ольгино, Железнодорожная, Фрязево, Ногинск, Павловский Посад, Электрогорск и Крутое, выведут из расписания. Кроме того, увеличатся интервалы движения поездов. Ряд составов не будет останавливаться на станции Железнодорожная.



Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала 17 и 18 июня