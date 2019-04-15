Поезда на фиолетовой ветке метро ходят в штатном режиме

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Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии метро осуществляется в штатном режиме, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Ранее сообщалось, что сбой произошел на фиолетовой ветке метро. Поезда ходили с увеличенными интервалами.

По словам очевидцев, составы задерживались в сторону центра районе станции метро "Текстильщики".