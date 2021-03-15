На участке Царицыно – Подольск возобновлены остановки поездов в сторону области

Фото: Агентство "Москва"

Остановки поездов в сторону области на участке Царицыно – Подольск возобновлены. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что остановившийся ранее поезд отбуксирован вспомогательным локомотивом.

"Остальные поезда продолжили движение", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали быть внимательными и следить за обновлениями.

Ранее сообщалось, что несколько поездов задерживались на МЦД-2 и Курском направлении в сторону области. Причиной инцидента называли незапланированную остановку пригородного поезда на участке Красный Строитель – Щербинка.