На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Несколько поездов задерживаются на МЦД-2 и Курском направлении в сторону области. Об этом сообщили в столичном Дептрансе.

Уточняется, что причина инцидента – в незапланированной остановке пригородного поезда на участке Красный Строитель – Щербинка.

"В ближайшее время его уберут вспомогательным локомотивом. Пожалуйста, следите за объявлениями", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что поезда МЦД-2 и Курского направления в сторону области временно объезжают поезд по другому пути и следуют без остановок от Царицына до Подольска.

Ранее несколько поездов на МЦД-2 следовали с отклонением от расписания в связи с тем, что на участке Каланчевская – Дмитровская составы некоторое время следовали по одному пути.