В Москве начал курсировать весенний арт-троллейбус

Фото: Дептранс Москвы

Весенний арт-троллейбус начал курсировать в столице по музейному маршруту от Комсомольской площади до Новорязанской улицы. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что его расписала художница Ирина Корина. Прокатиться на троллейбусе горожане смогут с 8:30 до 20:00 по кольцевому маршруту Т. Специальный билет приобретать не нужно.

В минувшем году в столице перестали курсировать троллейбусы по последним шести регулярным маршрутам. Их заменили на электробусы и дизельные автобусы. Так, в городе запустили только музейный маршрут Т, по которому ходят ретротроллейбусы.