Музейный троллейбусный маршрут запустили в Москве

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
В Москве запустили единственный в городе музейный маршрут троллейбусов "Т". Об этом рассказали в пресс-службе столичного департамента транспорта.
Отмечается, что такое решение было принято после ликвидации в столице регулярного троллейбусного движения. Новый маршрут "Т" погрузит в историю троллейбусов.
"Он [маршрут] идет от Комсомольской площади до Новорязанской улицы, где скоро начнет работу Музей транспорта Москвы, в котором среди прочего можно будет увидеть троллейбусы разных лет", – рассказали в департаменте.
Там добавили, что до появления на маршруте ретротроллейбусов пассажиров будут перевозить специально оформленные транспортные средства СВАРЗ-МАЗ. Интервал движения составит 10–20 минут, время в пути – порядка 20 минут. Проехаться по маршруту можно будет ежедневно с 08:30 до 20:00, приобретать специальные проездные не нужно.
Гендиректор ГУП "Мосгортранс" Леонид Антонов рассказал, что с 25 августа в Москве последние троллейбусы заменили на автобусы и электробусы.
"Решение постепенно отказываться от троллейбусного сообщения далось нам непросто, но мы понимаем – это шаг вперед", – высказался Антонов.
Ранее сообщалось, что порядка 90 процентов водителей электробусов довольны работой на маршрутах.
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