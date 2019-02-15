Москвичей призвали к внимательности на дорогах из-за гололеда

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Водителям рекомендовано держать дистанцию на дорогах из-за гололеда. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"Сегодня опасаемся ветра с порывами до 18 метров в секунду и гололеда. Смотрим под ноги, если пешком, держим дистанцию, если на машине. Паркуемся подальше от деревьев, рекламных щитов и заборов", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что желтый уровень опасности в Москве и Московской области продлен на субботу, 16 февраля. В столичном регионе ожидается сильный ветер. Температура воздуха ночью в Москве составит −1...+1 градусов, днем – +1...+3 градусов. Порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду.

В связи с ухудшающимися погодными условиями в столичном главке МЧС также призвала водителей снизить скорость и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств. Пешеходов попросили обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

По прогнозам синоптиков, выходные в Москве будут теплыми, но с сильным порывистым ветром. По прогнозам синоптиков, в субботу в столичном регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит 0...-2 градуса, а днем – 0...+2. Ветер будет дуть северо-западный, его скорость – 7-12 метров в секунду. В воскресенье существенного изменения в характере погоды не произойдет. В ночь и днем воскресенья в столице местами пройдет мокрый снег.

Метеорологи отмечают, что устойчивое понижение температуры до обычных для середины февраля отрицательных значений произойдет в Москве только в начале следующей недели.