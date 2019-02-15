Маршруты столичных трамваев № 9 и 50 объединят

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Трамвайные маршруты №9 и 50 объединят в один – №50. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", нововведение вступит в силу с 16 февраля.

Трамвай будут ходить от проезда Энтузиастов через метро "Комсомольская", "Проспект Мира" и МИИТ до площади Тверская Застава (Белорусский вокзал).

Время работы – ежедневно с 5:30 до 23:32 от проезда Энтузиастов и с 5:31 до 23:48 от Тверской Заставы (затем до 0:33 – от Тверской Заставы до улицы Каланчевская).

11 февраля стало известно, что в ближайшие недели по тестовому маршруту "Останкино-Медведково" поедет первый в России беспилотный трамвай.