Краснодарец сутки возил на трамвае горожан бесплатно

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Житель Краснодара Иван Калугин арендовал вагон трамвая № 5 на один день и сделал в нем бесплатный проезд. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ).

В КТТУ отметили, что заключили с молодым человеком договор, и 11 февраля один из вагонов трамвая до 23:55 по московскому времени бесплатно возил пассажиров. В этой в связи в салоне были расклеены специальные объявления, где Калугин указал свои контакты.

Сообщество "Типичный Краснодар" связалось с молодым человеком. Он объяснил, что арендовал вагон, поскольку хотел сделать "большое доброе дело".

"Две недели назад я не хотел ждать такси, зашел в трамвай и увидел грустные лица бабушек. Я подумал, а почему бы мне не купить трамвай? Хотя бы на один день, на всю смену. И сделать несколько тысяч человек немножко счастливее, чтобы они просто улыбнулись и получили какие-то эмоции", – рассказал Калугин.

Он добавил, что заплатил за аренду вагона трамвая на чуть более 50 тысяч рублей.