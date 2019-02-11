Краснодарец сутки возил на трамвае горожан бесплатно

Житель Краснодара Иван Калугин арендовал вагон трамвая № 5 на один день и сделал в нем бесплатный проезд. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ).
В КТТУ отметили, что заключили с молодым человеком договор, и 11 февраля один из вагонов трамвая до 23:55 по московскому времени бесплатно возил пассажиров. В этой в связи в салоне были расклеены специальные объявления, где Калугин указал свои контакты.
Сообщество "Типичный Краснодар" связалось с молодым человеком. Он объяснил, что арендовал вагон, поскольку хотел сделать "большое доброе дело".
"Две недели назад я не хотел ждать такси, зашел в трамвай и увидел грустные лица бабушек. Я подумал, а почему бы мне не купить трамвай? Хотя бы на один день, на всю смену. И сделать несколько тысяч человек немножко счастливее, чтобы они просто улыбнулись и получили какие-то эмоции", – рассказал Калугин.
Он добавил, что заплатил за аренду вагона трамвая на чуть более 50 тысяч рублей.
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