Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

12 февраля, 15:02

Краснодарец сутки возил на трамвае горожан бесплатно

общество транспорт

12 февраля, 15:02

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/DPA/Ina Fassbender

Житель Краснодара Иван Калугин арендовал вагон трамвая № 5 на один день и сделал в нем бесплатный проезд. Об этом "Интерфаксу" рассказали в Краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении (КТТУ).

В КТТУ отметили, что заключили с молодым человеком договор, и 11 февраля один из вагонов трамвая до 23:55 по московскому времени бесплатно возил пассажиров. В этой в связи в салоне были расклеены специальные объявления, где Калугин указал свои контакты.

Сообщество "Типичный Краснодар" связалось с молодым человеком. Он объяснил, что арендовал вагон, поскольку хотел сделать "большое доброе дело".

"Две недели назад я не хотел ждать такси, зашел в трамвай и увидел грустные лица бабушек. Я подумал, а почему бы мне не купить трамвай? Хотя бы на один день, на всю смену. И сделать несколько тысяч человек немножко счастливее, чтобы они просто улыбнулись и получили какие-то эмоции", – рассказал Калугин.

Он добавил, что заплатил за аренду вагона трамвая на чуть более 50 тысяч рублей.

общество транспорт

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика