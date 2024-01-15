Движение трамваев в центре и на юге Москвы восстановили

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение трамваев в центре и на юге столицы восстановили после затруднений, которые наблюдались утром в понедельник, 15 января. Об этом заявили в пресс-службе московского Дептранса.

Ранее сообщалось, что трамваи № А, 1, 14, 16, 26, 38, 39, 43, 47 и 49 задерживались, вместо них были назначены автобусы, а маршруты были временно изменены.

Подчеркивалось, что автобусы были запущены от станций метро "Чистые пруды" и "Октябрьская", а также от Серпуховского Вала до метро "Университет". Временные маршруты ходили от МЦК Угрешская до метро "Павелецкая", от остановки "Чертаново Южное" до остановки "Москворецкий рынок" и от остановки "Нагатино" до метро "Нагатинская".



Кроме того, 15 января гостям и жителям столицы посоветовали использовать городской транспорт вместо личных автомобилей. По данным ЦОДД, весь день будет идти снегопад.

Использовать личный транспорт специалисты порекомендовали после 20:00 либо начать поездку до 17:00.

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