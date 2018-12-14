Выделенную полосу запустят на Ленинградском шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автобусы "КМ", которые будут возить пассажиров во время закрытия станции метро "Ховрино", будут ездить по выделенной полосе. Ее специально откроют на Ленинградском шоссе, сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.
15 и 16 декабря выделенная полоса будет работать на участке от Фестивальной до Беломорской улицы и обеспечит приоритет автобусам "КМ".
Кроме того, для компенсационных маршрутов дорожники организуют 100-метровый участок выделенной полосы на Беломорской улице до поворота на улицу Дыбенко.
Сотрудники ЦОДД просят водителей не выезжать на выделенные полосы и не мешать работе городского транспорта.
Временное закрытие станции "Ховрино" связано с подготовкой к открытию станции "Беломорская". Появления этого участка подземки ждут свыше 140 тысяч человек. В обычном режиме "Ховрино" возобновит работу 17 декабря.
Когда откроется станция "Беломорская"
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