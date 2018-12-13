"Ховрино" закроют 15-16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Станцию Замоскворецкой линии метро "Ховрино" закроют 15 и 16 декабря. Это необходимо для подготовки к открытию новой станции "Беломорская", сообщает пресс-служба подземки.
Утром 17 декабря зеленая ветка возобновит работу в обычном режиме. "Работы специально проводятся в выходные дни, когда станциями пользуется меньше пассажиров, чем в будни", – пояснили в пресс-службе.
Станцию метро "Ховрино" закроют на выходные
15 и 16 числа между "Речным вокзалом" и "Ховрино" будут ходить бесплатные автобусы маршрута "КМ". В эти же дни на станциях организуют дежурство инспекторов Центра обеспечения мобильности пассажиров. Одетые в ярко-желтую форму сотрудники помогут москвичам сориентироваться и продолжить маршрут. На участках также будут работать представители службы безопасности и УВД на Московском метрополитене.
В столичной подземке напомнили, что открытия "Беломорской" ожидают свыше 140 тысяч человек, живущих в Ховрине и Левобережном.
Станцию "Ховрино" ранее закрывали 8 и 9 декабря. Тогда между станциями пассажиров тоже возили специальные маршруты. Минимальный интервал движения составил две минуты.
Когда откроется станция "Беломорская"
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