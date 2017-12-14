Мосгортранс опроверг информацию о сокращении двух тысяч водителей

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Городской перевозчик Мосгортранс опроверг сообщения СМИ о том, что предприятие намерено сократить две тысячи водителей.
"Компания в течение пяти последних лет активно работает над привлечением водителей городского транспорта. Мосгортранс последовательно развивает общественный транспорт столицы, и уже в следующем году планируется, что на московские улицы выйдут первые электробусы", –
цитирует сообщение пресс-службы перевозчика Агентство "Москва".
В связи с переходом на новый вид транспорта будет организовано переобучение водителей. Оно пройдет непосредственно на базе Мосгортранса и потребует минимального количества времени.
В пресс-службе также подчеркнули, что на 2018 год планируется увеличение численности водителей, поэтому сообщения о сокращениях не соответствуют действительности.
В компании Мосгортранс работают более 30 тысяч человек, из которых более 16 тысяч – водители наземного транспорта. Предприятие обслуживает 800 московских маршрутов.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в связи с массовым закрытием троллейбусных маршрутов сократят почти две тысячи водителей.
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