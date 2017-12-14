Мосгортранс опроверг информацию о сокращении двух тысяч водителей

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Городской перевозчик Мосгортранс опроверг сообщения СМИ о том, что предприятие намерено сократить две тысячи водителей.

"Компания в течение пяти последних лет активно работает над привлечением водителей городского транспорта. Мосгортранс последовательно развивает общественный транспорт столицы, и уже в следующем году планируется, что на московские улицы выйдут первые электробусы", –

цитирует сообщение пресс-службы перевозчика Агентство "Москва".

В связи с переходом на новый вид транспорта будет организовано переобучение водителей. Оно пройдет непосредственно на базе Мосгортранса и потребует минимального количества времени.

В пресс-службе также подчеркнули, что на 2018 год планируется увеличение численности водителей, поэтому сообщения о сокращениях не соответствуют действительности.

В компании Мосгортранс работают более 30 тысяч человек, из которых более 16 тысяч – водители наземного транспорта. Предприятие обслуживает 800 московских маршрутов.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в связи с массовым закрытием троллейбусных маршрутов сократят почти две тысячи водителей.