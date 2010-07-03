Социальное такси выполнило 2,7 млн заказов за 25 лет в Москве

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Московскому социальному такси исполнилось 25 лет. За это время служба выполнила более 2,7 миллиона заказов. Как сообщили в пресс-службе ГУП "Мосгортранс", ежедневно такси совершают около 350 выездов.

Отмечается, что они помогают москвичам с ограниченными возможностями посетить медицинские, культурные и образовательные учреждения.

"Поздравляю наших сотрудников и хочу от всей души поблагодарить каждого, кто выбрал помощь людям своей профессией", – сказал замгендиректора Мосгортранса Максим Коновалов.

Сегодня в столице работают 63 социальных автобуса, а также 73 легковых автомобиля. Транспорт оборудован всем необходимым, а водители проходят специальную подготовку для работы с маломобильными пассажирами.

Ранее стало известно, что автомобили социального такси теперь могут ездить по выделенным полосам, что позволило быстрее выполнять заказы москвичей и сократило время в пути.