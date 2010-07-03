От Белорусского вокзала до СТК Шереметьево запустят аэроэкспрессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Аэроэкспрессы планируют запустить между Белорусским вокзалом и северным терминальным комплексом (СТК) Шереметьево. Южный терминальный комплекс станет промежуточной остановкой. Об этом сообщило Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"В планах компании "Аэроэкспресс" предусмотрена организация движения до северного терминального комплекса аэропорта Шереметьево. При этом с учетом нашего опыта пассажирских перевозок в аэропорты, мы считаем, что наиболее удобный и целесообразный вариант маршрута с точки зрения пассажира: Белорусский вокзал – ЮТК – СТК", – сообщили в пресс-службе.

Маршрут подразумевает остановку в южной зоне аэропорта и следование в СТК.

Пассажиры благодаря этому смогут доехать до СТК напрямую из Москвы и в обратную сторону.

Ранее стало известно, что к 2022 году между южным (терминалы D, F, E) и северным терминальными комплексами (терминалы А, В, С) аэропорта Шереметьево планируют запустить железнодорожную ветку.

РЖД строит новую железнодорожную линию до северного терминального комплекса аэрогавани. Новая ветка дотянется до терминала В.

Отмечалось, что развитие железнодорожной инфраструктуры ведется в рамках инвестиционной программы. По словам специалистов, это позволит повысить транспортную доступность аэропорта.

