Участки Северо-Восточной хорды планируют открыть в течение месяца

14 августа, 13:44
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве в течение ближайшего месяца планируют открыть три новых участка Северо-Восточной хорды, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.
Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в ближайшие недели откроют участок от Щелковского до Открытого шоссе.
В начале осени планируется запустить движение по начальному и конечному участкам хорды – от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе и от проспекта Энтузиастов до МКАД.
Хуснуллин подчеркнул, что запуск движения по этим участкам разгрузит МКАД и вылетные магистрали на севере и востоке Москвы.
Всего до конца года в городе построят порядка 120 километров дорог. На сегодняшний день построено более 50 километров, добавил заммэра.
Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса соединит Дмитровское, Алтуфьевское, Измайловское, Щелковское и Открытое шоссе.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: