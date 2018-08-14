Участки Северо-Восточной хорды планируют открыть в течение месяца

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве в течение ближайшего месяца планируют открыть три новых участка Северо-Восточной хорды, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в ближайшие недели откроют участок от Щелковского до Открытого шоссе.

В начале осени планируется запустить движение по начальному и конечному участкам хорды – от улицы Фестивальная до Дмитровского шоссе и от проспекта Энтузиастов до МКАД.

Хуснуллин подчеркнул, что запуск движения по этим участкам разгрузит МКАД и вылетные магистрали на севере и востоке Москвы.

Всего до конца года в городе построят порядка 120 километров дорог. На сегодняшний день построено более 50 километров, добавил заммэра.

Северо-Восточная хорда пройдет от дороги Москва – Санкт-Петербург до новой развязки на МКАД на пересечении с магистралью Вешняки – Люберцы. Трасса соединит Дмитровское, Алтуфьевское, Измайловское, Щелковское и Открытое шоссе.